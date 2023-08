Baie du Mont Saint-Michel. Quand les touristes font rire les agents des offices de tourisme

Les touristes ont des questions. Et c'est tout à fait normal. Parfois, il arrive qu'elles prêtent à sourire. Dans les bureaux de l'office de tourisme de l'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, les agents ont noté les perles qu'ils ont entendues cet été 2023.

Tout d'abord, il y a une confusion récurrente concernant la géographie normande. Nombreux sont les visiteurs à demander à l'office de tourisme d'Avranches où est le port artificiel… d'Arromanches, dans le Calvados. À propos de la Seconde Guerre mondiale, la confusion se fait aussi avec Sainte-Mère-Église. "C'est ici, à Avranches, que le parachutiste est resté coincé sur le clocher de l'église ?", a-t-il été demandé à l'office de la commune.

Météo capricieuse

La météo a aussi fait partie des préoccupations des touristes. Le bureau de Mortain-Bocage a reçu une randonneuse du GR 22 demandant de vieux journaux. Il ne s'agissait pas d'une recherche dans les archives, mais d'absorber l'humidité dans les chaussures de marche de la dame, en fin de journée. À l'accueil d'Avranches, une personne a demandé : "à votre avis, il va s'arrêter à quelle heure de crachiner ?" Une question que se sont posée aussi les habitants du département au début du mois d'août devant les pluies incessantes.

Le Mont a retrouvé son caractère maritime et redevient une île à marée haute. Ce qui a permis au service billetterie de recevoir ce message : "Je laisse où mon bateau quand j'arrive au Mont en venant de Granville ?" Cela risque d'être compliqué avec les marées. Les marées, justement, sont une des attractions dans la baie. C'est ce que voulait voir cette personne. "Je voudrais faire une visite pour voir le minaret", a-t-elle demandé par téléphone. "L'abbaye vous voulez dire ?", a répondu l'office de tourisme du Mont Saint-Michel. "Non, non, le minaret, qui arrive avec l'eau", a alors insisté ce touriste. C'était le mascaret qu'il voulait voir. Mais soyons justes, les Manchois doivent aussi bien faire rire les offices de tourisme des lieux où ils partent en vacances.