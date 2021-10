Saint Maclou : le joyau retrouve sa beauté

La façade noircie de ce chef d’œuvre d’architecture gothique flamboyant ne sera bientôt qu’un souvenir. Opération- phare du plan patrimoine 2009-2014, la restauration de l’église Saint Maclou débutera en septembre. Pour redonner une seconde jeunesse à cette église édifiée au XVe siècle, deux ans seront nécessaires ainsi que 7,7 millions d’euros.



Un souci d’authenticité

Le suivi du chantier a été confié à Régis Martin, architecte en chef des Monuments historiques. “Ce n’est pas un simple nettoyage de façade qui va être entrepris”, fait remarquer Guy Pessiot, adjoint au maire en charge du patrimoine. “Des restaurations ont déjà été faites par le passé, au XIXe siècle, mais la pierre utilisée est plus jaune que celle d’origine. Nous allons donc la remplacer par des pierres venant de la Vallée de la Seine. La toiture sera également refaite, ainsi que les gouttières, les chenaux et les rambardes. Les éléments manquants ou très abîmés de la façade sculptée seront déposés pour être remplacés. Enfin toute la statuaire va également être reconstituée.” Autant dire que l’église retrouvera son lustre d’antan.

Jusqu’en septembre 2013, les Rouennais seront donc privés de ce monument emblématique. Pour les faire patienter, des panneaux d’informations seront mis à leur disposition. Des visites vont également être organisées : une occasion unique d’admirer le travail des artistes qui œuvreront sur ce chantier, comme les tailleurs de pierre. Si cette opération est nécesssaire pour la sauvegarde d’un des joyaux du patrimoine rouennais, elle permettra également “de rendre plus attractif ce cœur de ville qui attire un grand nombre de touristes. C’est aussi un moyen de redynamiser le quartier de Saint-Maclou.”

Anne Letouzé