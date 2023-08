Lisieux. "Un homme lumineux", pluie d'hommages pour Stéphane Vitel

"C'était un principal très investi pour le collège, il le méritait, qu'on lui rende hommage comme cela", souffle la voix nouée Anaïs Koutagni, 13 ans, élève du collège Laplace, établissement que dirigeait Stéphane Vitel depuis un an. Jeudi 24 août, plus de 600 personnes sont venues lui dire un dernier au revoir en la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Le décès brutal de ce principal le 11 août dernier a provoqué une vague d'émotion.

"La réussite de ses élèves était une boussole"

Stéphane Vitel avait trois piliers. Sa femme, Jeanne, et ses deux enfants, Albane et Lucas. Il avait grandi à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. Voulant être ingénieur, il avait obtenu une licence de mathématiques à l'université de Versailles. Quelques années plus tard, il intégrait le lycée Jules-Verne de Mondeville en tant que principal adjoint, avant de rejoindre un collège de Pont-L'évêque puis de devenir principal du collège Fernand-Léger de Livarot pendant quatre ans. C'est à la rentrée de septembre 2022 qu'il était devenu principal du collège Simon-de-Laplace, dans le quartier de Hauteville à Lisieux. "Tu étais toujours plein d'ambitions, dresse son frère, Philippe, terminant la gorge serrée par ces mots. Stéphane, tu vas nous manquer énormément, à ta famille, tes amis, tes collègues et tes élèves."

Sébastien Leclerc, maire de Lisieux et ancien maire de Livarot, a souligné "son énergie, le volontarisme et l'intelligence qu'avait Stéphane Vitel pour faire progresser l'établissement. La réussite de ses élèves était sa boussole".

"Adieu, Monsieur le professeur"

Ce principal, apprécié par toutes les personnes qu'il a pu croiser, "était attentif à chacun et d'abord aux plus fragiles", résume le père Poullain, lors de la cérémonie. Un homme "qui donnait sans compter", "efficace", "exemplaire" et "lumineux" selon les dires du député du Calvados, Jérémie Patrier-Leitus. "C'était un principal de terrain. Il aimait mettre en valeur les autres plus que sa propre personne. Partout où il passait, il laissait l'image d'un homme modeste et soucieux des autres", confiait-il.

Maire adjoint à Houlgate entre 2014 et 2020, Stéphane Vitel était aussi engagé en politique. Il était sportif. Il partageait avec sa femme la passion de la planche à voile. La famille aimait aussi la musique. Jeanne jouait de la clarinette, Albane de la flûte traversière et Lucas de la trompette. Dans un silence pesant dans l'église, Jérémie Patrier-Leitus terminait par ces mots. "On ne vous oubliera jamais. Adieu, Monsieur le professeur."

