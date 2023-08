Lisieux. Décès de Stéphane Vitel : des cellules d'écoute mises en place pour le personnel et les élèves

Après la disparition brutale de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre Simon de Laplace à Lisieux vendredi 11 août, une enquête est en cours afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son décès.

Des cellules d'écoute mises en place

Dans ces circonstances tragiques, la rectrice académique de Normandie Christine Gavini-Chevet a annoncé que la rentrée dans ce collège sera assurée "dans l'accompagnement et le soin attentif qu'impose la situation". Dès le jeudi 17 août, des cellules d'écoute seront mises en œuvre à l'intention des personnels. Elles le seront dès la rentrée pour les élèves. "Armées par des professionnels de l'accompagnement, psychologues, personnels sociaux et de santé, celles-ci seront maintenues aussi longtemps que nécessaire et pourront, le cas échéant, orienter chacun vers une prise en charge plus complète", explique mardi 15 août l'Académie de Normandie.

La rectrice présente à la rentrée

La rectrice, accompagnée de la direction des services départementaux de l'Education nationale du Calvados, se rendra vendredi 1er septembre dans l'établissement pour la prérentrée des personnels, puis lors de la rentrée des élèves. Un moment de recueillement sera organisé en hommage à Stéphane Vitel ainsi que des temps d'échanges pour évoquer sa disparition et accompagner chacun lors de la reprise des cours.

Un rassemblement organisé

Quatre jours après le décès de Stéphane Vitel, une centaine de personnes se sont rassemblées mardi 15 août devant le collège Fernand Léger à Livarot-Pays d'Auge pour un hommage. Des élus et d'anciens élèves ont pris la parole.

L'enquête sur les circonstances exactes de la mort du principal a été confiée à la police judiciaire de Caen. Toute personne détenant une information sur l'enquête est invitée à téléphoner au 02 32 81 27 77.