Lisieux. Mort du principal d'un collège : l'autopsie n'a pas pu déterminer la cause du décès

Le principal du collège de Laplace à Lisieux, Stéphane Vitel, a été retrouvé mort dans son établissement vendredi 11 août dans la matinée. Considérée comme suspecte par la justice, sa mort fait l'objet d'une enquête.

Des analyses complémentaires demandées

Rendue publique lundi 14 août en fin de journée, l'autopsie "n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès", a annoncé le parquet de Lisieux. Des analyses complémentaires ont été demandées. Selon BFMTV, qui cite une source proche de l'enquête, un "léger traumatisme crânien", des "lésions cutanées", des "antécédents cardiaques non traités" et un "œdème pulmonaire" auraient été constatés.

Pour rappel, Stéphane Vitel s'était rendu au collège après le déclenchement de l'alarme intrusion. Le parquet avait rappelé auparavant qu'une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège a été identifiée.