Le Havre. Nouveau recours contre le projet de terminal méthanier flottant

Julien Bayou, le député Europe écologie Les Verts (EELV) et des représentants de l'association Écologie pour Le Havre et d'EELV Normandie ont annoncé mardi 22 août le dépôt d'un nouveau recours en justice contre le projet de terminal méthanier flottant du Havre porté par TotalEnergies.

Julien Bayou et l'association France nature environnement (FNE) avaient déjà déposé trois recours contre ce projet, destiné à créer un nouveau point d'entrée de gaz en France dans le contexte de tensions accrues sur l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces trois requêtes avaient été rejetées le 13 juillet par le tribunal administratif de Rouen.

Cette nouvelle demande est un recours pour excès de pouvoir doublé d'un référé de suspension. "Comme c'est en référé, on peut espérer une audience dans les deux, voire trois semaines (...) avec une décision sous quatre à six semaines au total", a affirmé Julien Bayou lors d'une conférence de presse. Le député écologiste qualifie le projet de terminal méthanier de "délétère pour des questions de sécurité et d'environnement" et juge qu'il est devenu inutile.

En juillet, le tribunal administratif de Rouen avait estimé qu'une telle installation était "possible lorsqu'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de Gaz naturel liquéfié (GNL) afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement". Mais pour Julien Bayou, si "au déclenchement de la guerre en Ukraine, on a eu très peur pour les suspensions de gaz russe, aujourd'hui, les stocks de gaz sont pleins, on est 90 % au niveau européen et 86 % en France".

