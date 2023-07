Le Havre. Les recours contre le terminal méthanier rejetés par la justice

Les trois recours contre le terminal méthanier flottant du Havre portés par le député Europe écologie Les Verts Julien Bayou et l'association France Nature Environnement (FNE) ont été rejetés, jeudi 13 juillet, par le tribunal administratif de Rouen.

"L'installation d'un tel terminal sur le site portuaire du Havre est possible lorsqu'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de Gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement", précisent les jugements consultés par l'AFP.

Le tribunal administratif a suivi l'avis du rapporteur public qui s'était prononcé en faveur du rejet de l'ensemble des requêtes.

La mobilisation va se poursuivre

Dans le contexte de tensions accrues sur l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, l'État français a retenu un projet de terminal méthanier flottant porté par TotalEnergies et destiné à créer un nouveau point d'entrée de gaz en France.

Le député écologiste Julien Bayou, joint par l'AFP, s'est dit "déçu, c'est une défaite juridique, on regrette que le juge n'ait pas effectué un contrôle plus approfondi". "Il suffit de dire qu'il y a un risque potentiel dans l'approvisionnement pour caractériser l'existence d'une menace grave, cela nous semble léger", a-t-il ajouté. Il affirme que "cette décision ne signe pas la fin de la mobilisation contre le terminal méthanier".

"On regrette cette décision mais on s'y attendait", a réagi Alice Béral, juriste de FNE Normandie. "On regrette que sur la menace grave, le tribunal n'ait retenu que les seules données du ministère de la Transition écologique." L'association réfléchit à un éventuel pourvoi en cassation.