Orne. Après les championnats d'Europe, le Haras du Pin enchaîne avec de nouveaux chantiers

Au Haras national du Pin, les championnats d'Europe de concours complets organisés du jeudi 10 au dimanche 13 août ont permis de tester "grandeur nature" le nouveau Pôle international de sports équestres (Pise) dont la construction s'est achevée au début de l'été.

Le plus beau d'Europe

"Aujourd'hui on a un site, ici au haras du Pin, qui, de l'avis des compétiteurs, est le plus beau d'Europe, et je les crois sur parole", témoigne avec satisfaction Christophe de Balorre, le président du Haras du Pin, mais aussi président du Conseil départemental de l'Orne qui, avec la région Normandie a investi 24 millions d'euros dans ce titanesque chantier. "On mesure le chemin que l'on a parcouru", témoigne-t-il, rappelant la situation initiale du haras qui était propriété de l'État. Le domaine de 1 000 hectares a été racheté par le Département, ce qui a nécessité que la loi acte la fin de l'établissement public jusqu'alors existant. Puis ce furent les réflexions sur le projet de développement, la définition du Pise et enfin les travaux. "Dans l'Orne, on avait besoin d'un équipement fédérateur et c'est celui du Pin", justifie le président.

Ecoutez ici Christophe de Balorre: Impossible de lire le son.

Campus, circulation, hébergement

Ce Pise n'est que la première étape. "On enchaîne avec un campus de formation avec un internat qui permettra d'héberger les étudiants mais aussi des compétiteurs", prévoit Christophe de Balorre. Les travaux sont en cours. Dans un petit peu plus d'un an, ce campus devrait être opérationnel.

Le souvenir des inextricables bouchons lors des Jeux Équestres Mondiaux de 2014 hante toujours les esprits et le Département travaille pour organiser les transports jusqu'au Pin lors des compétitions importantes. Six mois de réflexion viennent d'aboutir à un document de 80 pages, complété d'une application mobile grand public pour connaître en temps réel le temps de route jusqu'au haras.

Un nouveau chantier se profile déjà, celui de l'hébergement. Un contrat est signé avec la start-up Coucoo pour l'implantation de 20 à 30 logements insolites : des cabanes d'architectes perchées dans les arbres, dans la forêt près de l'hippodrome du Pin. Le site n'en finit pas d'enfin renaître.