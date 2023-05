Orne. Un an après le début de sa construction, le pôle sportif du Haras national du Pin voit le jour

“Il y a quelques années, on s'inquiétait sur l'avenir du haras. J'avais dit que je ferai un projet ambitieux”, explique fièrement Christophe de Balorre, président du Département de l'Orne et président de ce haras, lors de la visite du nouveau Pôle International de Sports Équestres au Pin-au-Haras, près d'Argentan. Un an après en avoir posé la première pierre, ce complexe de plusieurs hectares est encore en phase de finalisation, mais il devrait pouvoir accueillir des compétitions de grande envergure dès cet été.

Avec plusieurs carrières, des restaurants avec des terrasses disposant d'une vue sur le château du haras et des boxes olympiques pour les chevaux, le centre est prêt à recevoir la préparation Olympiques des meilleurs athlètes équestres du monde.

“Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie”

Sur cet immense site, des infrastructures modernes respectant les normes internationales permettront aux cavaliers et à leurs chevaux de pouvoir être dans un espace sain et calme. “La sécurité est devenue très importante dans le monde du sport équestre. Avoir des équipements spécifiques et qui permettent au cheval de se sentir bien, dans un espace végétalisé, c'est primordial”, assure Béatrice Buon Métayer, élue du département et éleveuse de chevaux.

Si la Région et le Département avaient demandé que les compétitions d'équitation pour les Jeux olympiques 2024 se déroulent sur le site du haras ornais, c'est finalement la ville de Versailles qui a été sélectionnée par la direction des Jeux. Une décision prise au goût d'amertume pour Christophe de Balorre : “Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais entre un haras historique et une installation démontée dès le lendemain de l'événement, il y a une grosse différence.”

Christophe De Ballore aurait préféré avoir le Haras national du Pin comme lieu de compétitions équestres pour les Jeux olympiques, plutôt que le château de Versailles. - Sacha Dubesset

De nouveaux aménagements dans le haras

En plus de la finalisation du complexe sportif, la cité Pontavice est en cours de rénovation pour pouvoir accueillir des formations. Elle pourra notamment accueillir les pompiers qui s'y formeront aux risques équins qu'ils peuvent rencontrer lors de certaines interventions. Le site sera inauguré le 7 septembre 2023.

Des logements sont aussi dans les projets du Département avec la rénovation d'un hôtel et l'aménagement de cabanes dans les arbres.