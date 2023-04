Le Pin-au-Haras. Un nouveau chantier débute au haras du Pin

Un nouveau chantier vient de débuter sur le site du Haras du Pin : la cité Pontavice, qui a été construite il y a plus d'un siècle pour héberger les agents du haras national, fait l'objet d'une rénovation afin d'accueillir un campus de formation dédié à la filière équine, avec pas moins de trente-sept chambres, dix salles de formations, ainsi que des équipements qui seront mis à la disposition des étudiants et des formateurs.

Plusieurs formations se sont déjà positionnées sur ce projet, notamment le Centre national de formation aux risques équins, l'École de management de Normandie et l'Institut français du cheval et de l'équitation. Des séminaires et des réunions pourront également profiter de ce nouveau lieu, qui doit être livré d'ici juin 2024.