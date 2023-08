Normandie. "Il est où le petit Suisse ?" : ces phrases loufoques entendues dans les offices de tourisme

Chaque été, c'est la même chose. Comme à leur habitude, les agents d'accueil des offices de tourisme renseignent les vacanciers sur les sorties à faire sur le territoire normand. Puis ce touriste rentre dans l'agence et pose la question inattendue du mois. C'est tantôt la géographie, tantôt l'histoire qui pèche. Dans tous les cas, il y a de quoi faire décrocher un sourire.

"Il est où le petit Suisse ?"

Nos voisins européens ne sont jamais très loin. De l'Italie à l'Orne, il n'y a même parfois qu'un mot. À Bagnoles-de-l'Orne, dont l'office de tourisme est le plus fréquenté du département, un touriste a demandé : "Où est la Tour de Pise ?", alors qu'il cherchait la Tour de… Bonvouloir, à quelques kilomètres de la station thermale.

Même chose dans le Calvados. Parmi les phrases les plus farfelues, on note au mois de juillet : "Il est où le petit Suisse ?" La question a été posée par des vacanciers qui visiblement cherchaient la Suisse Normande et son GR, devenu GR préféré des Français cet été.

Les férus d'histoire… pas toujours férus

Dans la catégorie histoire, je voudrais la Manche et le Calvados. Du Mont-Saint-Michel au D-Day, les deux départements ont tout vécu, mais mettre les choses au bon endroit sur une carte n'est pas toujours facile. Par exemple à Avranches, les vacanciers demandent souvent à l'office de tourisme où est le port artificiel… d'Arromanches. La prononciation est proche, mais 103 kilomètres séparent les deux villes normandes ! Autre problème de compréhension pour les visiteurs à la recherche des "plages du département" au lieu de celles du débarquement.

Et il y a ces vacanciers pour qui les bancs de l'école sont loin. À Sainte-Mère-Église, les passants demandent souvent pourquoi Utah Beach s'appelle Utah Beach. D'où vient ce nom anglais dans la Manche ? Il n'a aucun lien avec Richard Cœur de Lion, mais bien avec le débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale.