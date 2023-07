Tour de la Suisse normande. Malgré la pluie, de nombreux randonneurs sur le GR préféré des Français

La pluie de ce mois de juillet n'empêche pas les activités en extérieur. Il semblerait que le chemin de Grande randonnée de pays Tour de la Suisse normande dans le Calvados et l'Orne séduit cet été, et pour cause : en fin d'année dernière, il a été élu GR préféré des Français.

"De plus en plus de randonneurs"

Cette boucle qui commence et se finit à Thury-Harcourt et passe par Clécy ou Pont-d'Ouilly, voit sa fréquentation augmentée cette année : "On voit de plus en plus de randonneurs avec de gros sacs à dos qui souhaitent partir pendant plusieurs jours. Le concours a eu un véritable impact sur la connaissance du GR et de la Suisse normande", explique Marina Lainé, directrice de Suisse normande Tourisme. Des gens de toute la France viennent randonner sur ce chemin, mais aussi des Belges "et même certains locaux qui ont réservé pour faire le Tour de Suisse normande à pied".

Difficile pour l'office de tourisme de quantifier et de savoir combien de personnes empruntent le circuit, en raison du grand nombre de kilomètres de chemin balisés, mais les indicateurs auprès des professionnels du tourisme, restaurateurs et hébergeurs, sont très bons : "Le taux de satisfaction des professionnels pour le début de saison est à près de 80 %."