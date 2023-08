Tourisme. Randonnées coup de cœur : le Guide du Routard met en avant trois parcours en Normandie

La Normandie à l'honneur dans le Guide du Routard ! Lundi 31 juillet, le Guide du Routard a publié sa liste des 50 randonnées d'exception à travers la France. Parmi elles se distinguent trois randonnées en Normandie. Voici la liste.

Le GR 21 en Seine-Maritime

En bord de mer, le GR 21 longe les côtes de Seine-Maritime, du Tréport au Havre sur une distance de 186 km, avec 3 440 m de dénivelé positif. Les falaises d'Etretat, par exemple, font partie de ce sentier. Il faut huit à dix jours pour le parcourir.

"Les ports, les plages aux cabines colorées, les villages de pêcheurs, les panoramas immenses sur les champs et les flots de la Manche rythment les étapes", indique le guide.

Le GR de Pays Suisse Normande

Autre randonnée très appréciée : le GR de Pays Suisse Normande entre le Calvados et l'Orne. Ce sentier, élu GR préféré des Français 2023, vous fait prendre de la hauteur. "On aperçoit ainsi au fil d'étapes vertes et agréables, ponctuées par quelques franches grimpettes, les roches de la Houle, le site du Pain de Sucre, bien connu des parapentistes locaux et, plus loin sur le chemin de crête, la fameuse Roche d'Oëtre, le site le plus 'montagneux' de Normandie", met en avant le guide.

Le sentier de randonnée en Suisse Normande, désigné circuit touristique préféré des français, a aussi été remarqué par le guide.

Cette randonnée accessible est longue de 111 km avec 2 660 m de dénivelé positif. Comptez six jours pour le parcourir.

Le GR 223 dans le Cotentin

Enfin, la Manche tient aussi sa randonnée coup de cœur. Le GR 223 part de Carentan pour rejoindre Cherbourg sur 122 km et 400 m de dénivelé positif. Cette randonnée, classée "facile", nécessite quatre jours pour en voir le bout.

Le Nez de Jobourg fait partie du GR 223. Il offre une vue imprenable sur la cote manchoise.

"Le Cotentin, tout au bout de la Normandie, est une terre qui respire les embruns, entre larges plages de sable fin, pointes découpées et pittoresques ports de pêche. C'est dans cette ambiance de charmant bout du monde que se déroule cette randonnée", précise le guide.