SNCF. Fréquentation record en Normandie, malgré la météo capricieuse

Il y a environ un mois, lors de la présentation du plan estival de la SNCF, Grégoire Forgeot d'Arc, directeur régional des lignes normandes à la SNCF, déclarait : "On pressent 10 à 15 % de voyageurs en plus sur nos lignes cet été." Alors que nous sommes sur la fin du mois de juillet, il est temps de dresser un début de bilan.

"Cette hausse s'est confirmée, mais s'est un peu tassée sur la fin du mois, en lien avec la météo moins favorable", se félicite le directeur. Et pour cause, environ un tiers des billets vendus sur les lignes normandes le sont la veille ou le jour même du départ. Alors forcément, quand il pleut, certains sont plus enclins à revoir leurs plans.

Les réservations de longue date en hausse

Toutefois, pour ceux qui anticipent leurs voyages, ils privilégient de plus en plus le train. "Tout comme pour juillet, nous avons pour le moment +15 % de réservations par rapport au record établi l'an passé, se réjouit Grégoire Forgeot d'Arc. C'est une très bonne tendance qui, en juillet, s'est prolongée lorsqu'il faisait beau, et s'est ralentie à l'arrivée de la pluie."

Il faut dire que cette importance de la météo, en ce qui concerne les réservations, est très propre à la Normandie. Aucune autre région française n'est autant impactée. "Les plages normandes sont les plus accessibles pour les Parisiens, justifie-t-on du côté de la SNCF. Beaucoup de gens voyageant depuis l'Île de France ont pris le réflexe de regarder la météo avant de venir en Normandie."

Un 14 juillet d'exception

Le vendredi 14 juillet étant férié, le week-end de trois jours était propice aux départs sur les rails. La SNCF a enregistré une hausse de fréquentation de 16 % sur ses lignes normandes en comparaison avec la même semaine de l'an passé. "Et en plus, il a fait beau en Normandie", sourit Grégoire Forgeot d'Arc. Les planètes étaient alignées.