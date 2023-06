Normandie. Canicule, travaux, fréquentation record… La SNCF prépare l'été

Il va y avoir du monde dans les gares normandes cet été, soyez-en sûr. Le record absolu d'usagers sur les lignes de la région qui avait été établi l'an passé devrait être à nouveau battu en 2023, et de manière nette. "On pressent 10 à 15 % de voyageurs en plus sur nos lignes cet été", certifie Grégoire Forgeot d'Arc, directeur régional des lignes normandes à la SNCF. Il ne peut d'ailleurs que se réjouir de constater l'attractivité du train, alors que déjà plus de 218 000 billets ont été vendus pour la période estivale, soit 13 % de plus que l'an passé à la même période.

Des travaux qui se poursuivent même l'été

Les ralentissements dus aux travaux n'ont pas effrayé les voyageurs. Une trentaine de chantiers se poursuivent dans la région, sans impact toutefois sur les usagers. Par contre, le gros chantier de Mantes-la-Jolie est, lui, plus dérangeant. En direction de Paris, comptez en moyenne 30 minutes de trajet supplémentaires avec un itinéraire modifié. "Mais la bonne nouvelle, c'est que nos trains circuleront le week-end à 100 %, et à 93 % en semaine", tempère Grégoire Forgeot d'Arc.

Un plan pour lutter contre les fortes chaleurs

Sauf surprise, l'été devrait être encore chaud, et des épisodes caniculaires ne seraient pas surprenants. La SNCF anticipe, même si "nous n'avons pas la main là-dessus, c'est la nature", sourit Grégoire Forgeot d'Arc. Les conséquences et effets des périodes chaudes ne sont pas encore tous connus, mais le groupe ferroviaire a maintenant un peu de recul pour pouvoir se préparer. "Nous avons réalisé une grande vérification de tout notre matériel de ventilation ou de climatisation", affirme le directeur régional, avant de poursuivre. "Nous possédons également un stock plus conséquent pour remplacer chaque défaut lié à la chaleur."

La chaleur de l'été, justement, pose trois problèmes majeurs à la SNCF. "Elle a un impact sur l'acier du rail et le dilate, mais nous sommes garants qu'il préserve ses qualités de sécurité et de service", souligne Vincent Palix, directeur territorial de SNCF Réseau. Second problème : "Le fil de contact d'alimentation électrique des trains peut s'allonger, se courber, et ne plus être parfaitement droit, de quoi provoquer une rupture. Nous avons mis en place des poids de 500 kg tous les kilomètres pour éviter ce souci." Et puis, les flammes sont évidemment à craindre. "Nous nous efforçons de traiter la végétation aux abords des voies pour limiter le risque incendie", conclut Vincent Palix.

Vincent Palix Impossible de lire le son.

Le confort des voyageurs assuré

Quelques mauvais retours d'expérience ont amené la SNCF à revoir certains de ses plans. L'an passé, une trop forte utilisation des toilettes lors de certains voyages avait conduit à la fermeture de ces dernières, et donc l'impossibilité pour les voyageurs de s'y rendre. "La vidange des toilettes se fera de manières plus régulière, ce désagrément n'arrivera plus", promet Grégoire Forgeot d'Arc. Autre point important : "Dans tous les trains où il y a un système de climatisation, elle sera fonctionnelle." Par ailleurs, la SNCF mettra à disposition dans ses gares des bouteilles d'eau en cas d'aléas, même si elle encourage vivement les voyageurs à prendre leurs précautions en anticipant eux-mêmes ces fortes chaleurs.