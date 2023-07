Loisirs. Que faire en famille dans la Manche quand il pleut ?

Alors que la fin du mois de juillet est marquée par un temps pluvieux en Normandie, que vous soyez touriste ou local, la Manche regorge d'activités à faire, même sous la pluie.

Que faire en famille dans la Manche quand il pleut ?

Pour se mettre au chaud mais tout en restant sous l'eau, quoi de mieux qu'explorer la Cité de la Mer à Cherbourg ? Ce musée interactif vous permettra de partir à la découverte du monde marin avec des expositions sur l'histoire de la navigation, les sous-marins, et bien plus encore.

Si vous souhaitez plutôt voyager dans le temps, direction le Château de Pirou : ce château médiéval permet de se plonger dans l'époque des chevaliers. Selon la légende, le seigneur du château et sa famille se seraient enfuis de ce château en se transformant en oies pour échapper aux Normands…

Si tout le monde est en forme, les plus jeunes se régaleront au parc indoor Fun Box à Tourlaville : ce parc de jeux intérieur offre des structures de jeux, des trampolines et des toboggans pour que les enfants (jusqu'à 12 ans) puissent se défouler.

Et pour ceux qui n'ont pas peur de se mouiller, on conseille d'enfiler les imperméables et de visiter la ferme des Cara Meuh, dans la baie du Mont Saint-Michel. L'occasion parfaite de découvrir la fameuse recette des caramels, mais aussi de découvrir la galerie avec ses expositions régulières et de rencontrer les pensionnaires de la ferme : daims, veaux, poules et cochons !