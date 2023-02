Cherbourg. Cité de la Mer : nouveaux objets du Titanic et photos de Yann Arthus-Bertrand à voir en 2023

La Cité de la Mer à Cherbourg a rouvert ses portes le samedi 4 février. Après une année intense avec les 20 ans de l'aquarium et du musée maritime, les équipes proposent une programmation 2023 chargée d'histoires sur la gare maritime transatlantique et le sous-marin Le Redoutable, les deux monuments préférés des Français, l'événement #GénérationOcéan, le Titanic ou encore trois grands photographes.

Bernard Cauvin, président de la Cité de la Mer, Sophie Poret, directrice d'exploitation, et Michel Rouger, directeur.

Les deux monuments préférés des Français célébrés

En 2023, le Redoutable se dévoile autrement. En complément de la visite audioguidée au cœur du géant d'acier, les visiteurs pourront rencontrer un ancien sous-marinier aux abords du submersible, pour parler avec lui de ses souvenirs de missions. Cette visite d'une durée de 1 h 15 est proposée une fois par mois et à réserver en ligne sur le site de la Cité de la Mer. La gare maritime transatlantique, quant à elle, va souffler ses 90 bougies cette année. L'histoire de ce bâtiment, inauguré le 30 juillet 1933, sera racontée au public.

"La construction était hors norme à l'époque, puisqu'il s'agissait alors de la deuxième plus grande bâtisse après le château de Versailles", expliquent les équipes de la Cité de la Mer. "Imaginée pour accueillir des centaines de milliers de migrants en partance vers les Amériques, l'activité de la gare est vite stoppée par la Seconde Guerre mondiale." Dans les années 1950-1960, les lieux deviennent le port des grandes stars avant de sombrer dans l'oubli. Le projet de la Cité de la Mer dans les années 1990 sauvera cet endroit.

• Lire aussi. Cherbourg-en-Cotentin. Monument préféré des Français : la gare maritime et Le Redoutable l'emportent !

L'événement #GénérationOcéan revient

Cet événement pédagogique de renom, destiné aux scolaires et étudiants normands et consacré à la sensibilisation à l'environnement marin, revient avec trois nouvelles éditions : du lundi 27 au vendredi 31 mars, "Le monde du silence", ou encore les jeudi 25 et vendredi 26 mai, "Voyage dans les grands fonds". Les dates et le sujet restent à définir pour la troisième action. Plus de 10 000 jeunes participeront aux tables rondes animées par des spécialistes passionnés par les cétacés, l'acoustique sous-marine, la biodiversité des abysses ou l'exploration des ressources des grands fonds.

Bernard Cauvin Impossible de lire le son.

De nouveaux objets du Titanic à découvrir

L'année 2023 sera également marquée par une nouvelle exposition sur le Titanic "Objets oubliés, histoires retrouvées" en partenariat avec RMS Titanic INC : 43 nouveaux objets remontés du paquebot seront à découvrir à partir du mardi 21 mars. Équipements du paquebot et objets personnels viendront de nouveau illustrer la vie à bord du Titanic et raconter le destin de certains passagers. En parallèle, les équipes de la Cité de la Mer sont déterminées à poursuivre leurs investigations sur les propriétaires des objets, dont certains ont embarqué à Cherbourg le 10 avril 1912. Les 55 objets exposés actuellement à la Cité de la Mer jusqu'au 12 mars retourneront à Atlanta, ville des États-Unis où toutes les collections du Titanic sont conservées.

Bernard Cauvin Impossible de lire le son.

Des photographes de renom à voir !

Autre événement à partir de mai, les photographes Yann-Arthus Bertrand, Jean Gaumy et Sebastiao Salgado présenteront 36 photos dédiées à l'Océan, soit douze clichés chacun. Elles seront exposées en grand format du 8 juin au 25 août dans l'ancien hall des trains. "Le regard coloré de Yann Arthus-Bertrand viendra se refléter dans les majestueuses photos noir et blanc de ses deux partenaires", ajoute Bernard Cauvin, le président de la Cité. Par ailleurs, lors de l'inauguration, la pièce de théâtre "Le monde du silence gueule" sera présentée à l'Auditorium Jacques Perrin. Un spectacle pour rire et apprendre. Les inscriptions auront lieu à partir du mois de mai.

La Cité de la Mer

Une année 2022 "extraordinaire"

Bernard Cauvin est aussi revenu sur 2022, une année "extraordinaire" pour la Cité de la Mer. Au moins 275 000 visiteurs dont 21 000 Allemands ont été enregistrés l'an dernier, une fréquentation record comparée à 2019 (240 000). "Il y a une évolution dans le comportement des touristes, dans les choix de leurs vacances et la manière de s'organiser en famille", dit Bernard Cauvin, qui ajoute que le changement climatique, la crise énergétique et le coût des carburants ont eu également des effets positifs pour la Cité de la Mer. À noter qu'un nouveau directeur a été nommé : Michel Rouger. Bernard Cauvin, PDG fondateur, prépare la relève.

Bernard Cauvin Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Cherbourg-en-Cotentin. "Au début, pas grand monde y croyait" : la Cité de la Mer fête ses 20 ans