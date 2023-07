Normandie. Pourquoi ces plages sont-elles interdites à la baignade ?

"À la suite des pluies du dimanche 23 juillet, deux plages de Seine-Maritime sont concernées par une interdiction de baignade jusqu'à nouvel ordre", a annoncé mardi 25 juillet l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. Il s'agit des plages de Criel-sur-Mer et de Mesnil-Val.

Dans la Manche, la baignade est interdite de façon préventive depuis lundi 24 juillet sur le littoral des communes de Montmartin-sur-Mer et Hauteville-sur-Mer, et sur la plage de la Pointe d'Agon à Agon-Coutainville. "Des prélèvements sont programmés afin de suivre l'évolution de la qualité des eaux de mer", indique l'ARS Normandie, qui craint un "risque de pollution bactérienne".

Les stations d'épurations et la pluie

En cause, la qualité dégradée de l'eau après les pluies du week-end et les ruissellements des stations d'épuration comme celle de Dieppe, qui "présente des désordres structurels (…) de l'un de ses deux bassins d'aération impactant sa capacité à maîtriser le risque de surverses d'eaux non traitées dans le milieu naturel susceptibles de dégrader temporairement la qualité de l'eau de mer (…) à proximité des plages de Dieppe et du Puys", rapporte l'arrêté pris par la Ville de Dieppe.

L'interdiction de baignade en vigueur pour la plage du Tréport a, elle, été levée mardi 25 juillet dans la matinée et devrait l'être au Puys dès midi le même jour.