Agon-Coutainville. Sur la plage, les vacanciers commencent à affluer

Ils sont une centaine sur la plage d'Agon-Coutainville en cette journée de juillet. Certains s'y dorent au soleil, d'autres pataugent ou font du kayak. Pas de doutes : la saison estivale est lancée. Le ciel est impeccable et le vent frais vient offrir un contrepoint parfait aux rayons du soleil qui dardent le sable chaud.

A Agon-Coutainville, la plage est encore calme. Impossible de lire le son.

Originaire de Rouen, en Seine-Maritime, Nathalie Oger, aide-soignante de profession, est venue se détendre à Agon avec son petit-fils de deux ans et demi. Elle souligne "le calme" de la plage et des gens "très gentils, très ouverts". Quant au programme de ses vacances : "On verra au jour le jour ce qu'on fera comme activités."

Le calme avant le 14 juillet ?

L'enthousiasme semble de mise chez les occupants de la plage. Originaire de la région, Catherine Maisonneuve a toujours autant de plaisir à venir à Agon. Une plage qui a "beaucoup de charme", et surtout loin d'être "surpeuplée" en ce début de vacances estivales.

Même son de cloche du côté de Sylvie Balmer, ancienne résidente de Cherbourg et maintenant partie dans le Sud. La professeure de communication a toujours plaisir à revenir sur les plages manchoises : "On ne se bouscule pas, il fait beau, c'est parfait !" Les plages pourraient toutefois connaître rapidement un pic de fréquentation avec le week-end prolongé du 14 juillet.