Titan. Recherches du submersible disparu : des bruits détectés dans l'Atlantique Nord

Selon plusieurs médias américains ce mercredi 21 juin, des bruits sous l'eau ont été détectés à plusieurs reprises par un avion et un sonar, dans l'Atlantique Nord.

C'est dans ces profondeurs abyssales que le Titan, submersible parti visiter l'épave du Titanic à 4 000 mètres de profondeur, n'a plus donné signe de vie depuis dimanche 18 juin. À son bord, cinq passagers, dont Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, spécialiste mondial de l'épave du Titanic, et ami de Bernard Cauvin le fondateur de La Cité de la mer. L'océanaute était encore à La Cité de la mer en décembre dernier, pour l'opération Génération Océan.

Les opérations de recherche se poursuivent donc. Une course contre la montre est engagée, il reste moins de deux jours d'oxygène dans le submersible. Des secours américains et canadiens sont engagés, et l'institut français Ifremer a dérouté son navire Atalante, équipé d'un robot sous-marin pour grandes profondeurs, vers la zone de disparition, où il doit arriver ce mercredi 21 juin en soirée.

