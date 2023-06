Sous-marin disparu. Le Titanic, "une des plus grandes histoires d'amour" de Paul-Henri Nargeolet selon Mathieu Johann

"Paul-Henri Nargeolet est clairement le spécialiste du Titanic et de son épave aujourd'hui", assure Mathieu Johann. Il est son directeur de collection cher Harper Collins. C'est la maison d'édition qui a publié le livre de l'océanographe "Dans les profondeurs du Titanic", en avril 222. Depuis 1987, Paul-Henri Nargeolet plonge avec des chercheurs et des scientifiques sur l'épave. Depuis dimanche 18 juin, il est porté disparu avec les autres passagers d'un sous-marin de tourisme qui a plongé à proximité du Titanic.

"Il dirige les opérations de recherche pour tenter de percer tous les secrets du Titanic et pour remonter les objets des passagers", décrit le directeur de collection, aussi élu municipal à Saint-Lô. Mathieu Johann poursuit : "Son grand espoir, qu'il me confiait avant de repartir en mission, c'est de repartir en 2024 pour de nouveau remonter des objets et essayer de percer leurs mystères. C'est vraiment un homme passionné par le Titanic. C'est devenu une de ses plus grandes histoires d'amour cette rencontre avec le Titanic."

Un ami de la Cité de la mer

Des objets du Titanic sont exposés à la Cité de la mer de Cherbourg. "Paul-Henri est très attaché à la Cité de la mer", assure son directeur et attaché de presse. C'est aussi un ami de Bernard Cauvin, le dirigeant de la Cité de la mer qui passe la main en fin de semaine. "Le plus grand cadeau que l'on pourrait faire à Bernard Cauvin, qui est un grand monsieur qui fait rayonner la Manche, c'est que Paul Henri revienne et nous donne de ces nouvelles", espère-t-il.