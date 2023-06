France-Monde. Titanic : l'océanaute Paul-Henri Nargeolet se trouverait à bord du sous-marin disparu

Le "Titan", un petit sous-marin touristique appartenant à l'entreprise OceanGate Expeditions est porté disparu depuis dimanche 18 juin. A son bord, cinq personnes étaient parties explorer l'épave du Titanic dans l'Atlantique, au large du Canada.

"Nous pensons qu'il reste entre 70 et 96 heures d'oxygène disponibles à ce stade", déclarait John Mauger, commandant du premier district des garde-côtes américains au cours d'une conférence de presse donnée lundi 19 juin. La zone de recherche s'étend à une profondeur d'environ 4 000 mètres.

Selon Le Parisien, parmi les plongeurs se trouverait Paul-Henri Nargeolet, océanographe, ami de longue date de la Cité de la mer et spécialiste de l'exploration de l'épave du célèbre paquebot. Celui qui a commencé comme plongeur-démineur à Cherbourg est aussi un proche de Bernard Cauvin, président du musée dédié à la vie marine depuis 30 ans, qui a récemment annoncé quitter sa fonction.

Nargeolet figure sur une photo (ci-dessous avec la veste jaune) postée par l'organisation de l'expédition le jeudi 15 juin dernier, trois jours avant le départ du sous-marin.

It's been an incredibly busy two weeks! Thank you to all of our dive teams who've joined us - here's a look at our Mission 3 and Mission 4 crew.



