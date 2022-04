Cherbourg-en-Cotentin. Paul-Henri Nargeolet raconte ses expéditions sur l'épave du Titanic

Il y a 110 ans, le 14 avril 1912, à 23 h 40, le Titanic entrait en collision avec un immense iceberg, provoquant son naufrage le lendemain dans l'océan l'Atlantique. Un drame quatre jours après avoir fait escale à Cherbourg, pour embarquer de nouveaux passagers. Il a fallu attendre plus de 70 ans pour retrouver la trace de l'épave, qui dormait à près de 4 000 mètres de profondeur.

Paul-Henri Nargeolet a participé aux premières expéditions, découvrant le paquebot. Cet ancien commandant de la marine nationale est désormais le directeur des programmes de recherche sous-marine pour la société RMS Titanic, propriétaire de l'épave, et chargée notamment de remonter les objets restés dans l'océan, et dont une cinquantaine sont exposés en ce moment à la Cité de la Mer. Ce passionné a publié le mercredi 6 avril un livre "Dans les Profondeurs du Titanic" dans lequel il retrace ses huit expéditions sur le Titanic. Il se souvient de la première fois, en 1987, qu'il a vu l'épave : "Une forte émotion. Quand on a vu la plus belle partie de l'épave, la plage avant, là, il y a eu un choc émotionnel. Et immédiatement après, on s'est rappelé ce désastre, et tout ce qu'on a lu nous est revenu en pleine figure." Paul-Henri Nargeolet ajoutera au compteur sa neuvième expédition cet été. Des études scientifiques jamais réalisées ou achevées seront menées.

