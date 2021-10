Elles n’ont besoin de personne

La Harley. Un mythe : une moto, un motard baraqué, barbu, bandana sur la tête et tatouages aux bras. Mais il y a aussi des femmes qui pilotent ces monstres sacrés : les bikeuses. Emma et Lila en sont le parfait exemple. Leur passion pour cette moto, qui évoque les routes sans fin des Etats-Unis, ne les a pas empêchées de rester féminines.

Pourquoi une Harley Davidson ? “Mon mari en possède une, j’ai toujours aimé ça et un jour j’ai eu le coup de foudre pour un modèle, se souvient Emma. Personne d’autre n’aura la même moto, puisqu’on peut les personnaliser. Elle véhicule quelque chose, elle est un peu l’image de son propriétaire. Quand on voit une Harley on peut imaginer qui la conduit.”



Un état d’esprit Harley

Conduire une Harley, c’est plus que le plaisir de piloter une belle moto : c’est un style de vie, un état d’esprit qui sent bon la liberté et l’esprit rebelle. “Le bikeur véhicule une certaine image. Cette moto ne s’adapte donc pas à toutes les personnalités.” Mais elle semble convenir parfaitement à ces deux femmes, ainsi qu’à celles, encore assez peu nombreuses il est vrai, qui ont attrapé le virus. “Si on s’en tient au côté pratique, la Harley s’adapte bien aux femmes : c’est une moto lourde, donc stable avec une garde au sol basse.” Et tout a été prévu pour qu’elles restent féminines, même sur leur moto : “La tenue, cela fait aussi partie du plaisir de rouler en Harley.” Bruits, vibrations : conduire une Harley demande un temps d’adaptation. “Quand on est sur la route, on ne fait pas de la moto, on fait de la Harley. On ne privilégie pas la vitesse, on profite de la nature et du moment.” Ces femmes parlent d’une vraie communion avec leur engin lorsqu’elles le pilotent. Elles demeurent un véritable point d’interrogation pour le commun des mortels. Un détail qui ne les empêche pas de vivre à fond leur passion.

Anne Letouzé