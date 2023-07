Clécy. En Suisse normande, des petits trains en grand format

Comment un territoire cidricole peut-il devenir une cité du train miniature ? Grâce à la passion d'Yves Crué, qui a baigné enfant dans l'atmosphère d'un dépôt de tramway du Havre. Une fois adulte, il s'est mis à rénover les anciens fours à chaux de Clécy, qui lui servaient de cave à cidre, pour y installer sa maquette grandissante. Aujourd'hui, la maquette compte une quinzaine de trains, constitués à partir d'une collection de 250 locomotives et 450 wagons. Ils circulent sur les 600 mètres de voie, pour le plus grand bonheur des passionnés de modèles réduits et des enfants.

Pratique. 25 rue d'Ermington à Clécy. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h. Tarifs : 9,80 €, enfants 7,50 €.