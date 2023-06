Armada. Comment profiter de l'événement hors les murs à Rouen ?

En plein cœur de Rouen, le Village de l'Armada installé sur le square Verdrel à Rouen, à l'initiative de la Ville, propose une ribambelle d'activités entre yoga, chorale, danse, spectacle chanté et ateliers créatifs en tous genres, le tout en lien, bien sûr, avec l'événement nautique. Une respiration hors du site permettant de prendre un peu de recul sur l'Armada, qui brasse plusieurs millions de visiteurs.

Un Village de l'Armada délocalisé en centre-ville

Parmi les animations qui font un clin d'œil direct à l'Armada : un "après-midi Transition écologique et Économie sociale et solidaire" prévu de 14 heures à 18 heures samedi 10 juin, avec différents ateliers de confection de béret marin, broderie marine sur tee-shirt ou encore un atelier de confection de bateau 100 % écoresponsable avec un test de flottaison. Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville.

La Guinguette de l'Armada

La Guiguette de l'Armada propose également sa propre programmation en dehors des concerts de la Région, qui sont le gros morceau des animations de l'Armada. Installée sur la rive gauche entre le 107 et le 108, la Guinguette, moins ambitieuse mais tout aussi festive, vous embarque pour un voyage de dix jours de spectacles et concerts entre rock, folk, musique électronique, DJ set, samba et des propositions plus originales tels que ce grand casting The Voice attendu sur la Guinguette le samedi 17 juin ou le défilé de cosplay en lien avec la mer prévue le jeudi 15 juin.

Le Quartier des Matelots

À noter également que le Quartier libre devient, le temps de l'Armada, le quartier des matelots avec une programmation dédiée, de groupes folkloriques et DJ sets pendant tout l'événement, mais aussi des swings et des bals populaires avec comme point d'orgue La Boum Solidaire des pirates, le samedi 17 juin, dont les fonds sont reversés à la Société normande de protection aux animaux (SNPA) et son refuge à Rouen pour chiens et chats.

Tendance Ouest prendra d'ailleurs ses quartiers sur place, le vendredi 16 juin, pour une nouvelle émission dédiée à l'Armada, à suivre en direct.