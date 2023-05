Rouen. La Métropole étoffe le programme de l'Armada avec de nombreuses animations en ville

L'Armada, en résumé, "c'est la fête, la fête, la fête !", a martelé mercredi 24 mai le président de la Métropole et maire de Rouen, Nicolas Mayer Rossignol, en préambule de la présentation du programme culturel et commercial de la ville. Un programme qui vient étoffer celui de l'Armada, déjà riche, en proposant une série d'animations dans toute la ville de Rouen.

Ce sont ainsi près de 3 millions d'euros qui ont été investis par la Métropole de Rouen pour animer la ville pendant toute la période de l'événement, du 8 au 18 juin, dont tout de même environ 1,7 million dédié au renforcement de l'offre de transport. Un budget spécifiquement consacré à l'événement nautique qui rassemble plusieurs millions de visiteurs venus de toute la planète.

Un village de l'Armada

Un village de l'Armada sera installé au niveau du square Verdrel, pendant toute la période de l'Armada, avec au programme quelques animations sportives et culturelles en lien avec la transition écologique, dont l'édition 2023 de l'Armada se veut être le fer de lance. Mais c'est aussi toute une série d'animations prévues en cœur de ville qui ont été mises en place par la collectivité. Défilé de mode, karaoké de la mer, soirée portugaise, rallye des friperies vintage, pique-nique zéro déchet ou encore une grande table d'hôtes en extérieur, les idées ne manquent pas.

L'édition 2023 de l'Armada étant tournée vers la protection des océans, le pavillon des Transitions sur les quais rive droite sera le quartier général de l'éducation à l'environnement avec, là encore, une ribambelle d'animations autour de l'écologie et de la sensibilisation aux enjeux climatiques.

"L'Armada fait évidemment partie, et c'est un grand atout, de notre candidature pour être capitale européenne de la culture", assure le maire de Rouen.

Une grande guinguette près du 108

Le point d'orgue des animations de la ville de Rouen se trouvera à la Guinguette, un espace dit de "convivialité, de fête, et de détente", qui doit prendre ses quartiers près du 108 sur les quais rive gauche, le siège de la Métropole de Rouen. Ce lieu accueillera concerts, spectacles, manèges, jeux et ateliers, dont un casting de l'émission The Voice, délocalisé à l'Armada pour l'occasion. Découvrez ici tout le programme détaillé de la guinguette.