Rouen. Une application interactive et intelligente pour l'Armada 

Confié, comme en 2019, au studio rouennais Akarah, le développement de l'application Armada Rouen 2023 s'est achevé après huit longs mois de travail. Conçue comme un hub d'information où se retrouvent tous les détails concernant à la fois les bateaux, l'agenda des événements ainsi que les stands et les services disponibles, cette nouvelle application se veut plus ergonomique et plus performante, notamment grâce à de nouvelles fonctionnalités. Suggestions, informations en temps réel ou guidage GPS intelligent, l'appli Armada 2023 est un véritable guide de poche. Elle est enrichie, pour cette édition 2023, d'une expérience personnalisée. "Dès le démarrage de l'application, vous serez amené à choisir un compagnon de visite, sachant que chacun de ces personnages a une expertise", explique Simon Lecoeur, fondateur et directeur d'Akarah. Marvin, Marcus, Jack, Erika, Marina et Morgane seront vos guides pour vous conseiller les meilleures sorties en fonction de vos envies, qu'elles soient culturelles, familiales, patrimoniales ou de loisir.