Rouen. Comment se déplacer pendant l'Armada ?

C'est l'un des grands enjeux de l'Armada 2023. Celui de la mobilité. La Ville de Rouen va accueillir, du 8 au 18 juin, plusieurs millions de touristes pour l'événement. Le réseau Astuce de transports en commun s'adapte donc en fonction et se renforce pour faciliter les déplacements.

Davantage de parkings relais

Il est fortement conseillé d'éviter de regagner le centre-ville ou le site de l'Armada en voiture pendant l'événement. En plus de l'existant, des parkings relais supplémentaires sont mis en place pour finir le trajet en transport en commun. L'un, de 1 000 places, sera installé à la faculté de lettres à Mont-Saint-Aignan. Un autre, de 4 200 places, est prévu au Zénith/Parc expo.

Des fréquences renforcées

La fréquence des passages des transports est renforcée pendant toute la durée de l'événement sur le métro, les lignes de Teor et les lignes Fast F1, F4 et F5. Il y aura davantage de passages les week-ends et en soirée avec des derniers départs jusqu'à 2 heures du matin pour profiter des concerts et des feux d'artifice en toute sérénité. Une ligne de renfort est aussi prévue entre le Mont-Riboudet et le CHU. Les lignes 530 et F9 sont aussi renforcées en soirée.

Des tarifs spéciaux

Des titres de transport spécifiques ont été pensés pour la période de l'Armada, entre le 8 et le 18 juin. Astuce lance donc un ticket Aller/retour à 3,20 €, un pass trois jours à 7,50 € et un pass 11 jours, valable en illimité pour toute la durée de l'événement, à 11,50 €.

La facture, pour le renforcement des transports en commun, s'élève tout de même à 1,6 million d'euros pour la Métropole Rouen Normandie, qui seront, en partie, compensés par des recettes supplémentaires. Sur cette enveloppe, 600 000 euros sont consacrés au renfort en personnel, avec notamment des points de vente et d'informations supplémentaires déployés pendant la durée de l'événement.