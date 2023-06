[Photos] Cherbourg. Yann Arthus-Bertrand et deux autres photographes de renom à voir à la Cité de la mer

"Trois grands personnages", selon le président de la Cité de la mer Bernard Cauvin. Yann Arthus-Bertrand, Sebastião Salgado et Jean Gaumy, photographes de renom et passionnés par la nature, exposent plusieurs de leurs œuvres photographiques "océaniques monumentales" depuis le jeudi 8 juin à la Cité de la mer de Cherbourg. Elles sont visibles jusqu'au vendredi 25 août, dans la grande halle de la gare maritime transatlantique.

Différents clichés sont à retrouver dans la grande halle de la gare maritime transatlantique.

• Lire aussi. Cherbourg. Cité de la Mer : nouveaux objets du Titanic et photos de Yann Arthus-Bertrand à voir en 2023

Qui sont ces trois photographes de renom ?

Yann Arthus-Bertrand, photographe, reporter, réalisateur et fervent défenseur de l'environnement, qui vient de sortir son nouveau film sur les enjeux écologiques Vivants, invite le public présent à Cherbourg à se reconnecter avec le vivant grâce à ses clichés de paysages océaniques XXL. L'artiste avoue ne pas être un "spécialiste" de la mer, "mais nous avons forcément photographié la mer dans nos voyages."

Yann Arthus-Bertrand Impossible de lire le son.

Yann Arthus-Bertrand est un fervent défenseur de l'environnement.

Sébastião Salgado, photographe franco-brésilien arrivé en France en 1969 pour un doctorat d'économie, est devenu un des artistes les plus impactant de sa génération. Il porte un regard humaniste sur les animaux de l'océan à travers ses photos présentes à la Cité. Enfin, le Normand Jean Gaumy se concentre sur la mer avec des hommes défiant les tempêtes et les éléments. "Il y a beaucoup d'amitié entre nous et c'est très sympa de nous retrouver ensemble autour d'une exposition", ajoute Yann Arthus-Bertrand.

À la Cité de la mer, 36 photos dédiées à l'océan, soit douze clichés pour chaque artiste photographe.

Une planète en danger ?

Le commissaire de l'exposition s'appelle Olivier Binst, ancien rédacteur en chef de l'agence Gamma : "J'ai choisi avec eux [les trois artistes, ndlr] quelques-unes de leurs plus belles photographies de mer et décidé de les montrer à une échelle extraordinaire, celle de cette grande halle de la Cité de la mer." Cette exposition permet à Yann Arthus-Bertrand de rappeler l'importance de la prise de conscience d'une "planète en danger" dans laquelle les habitants vivent : "Comment peut-on encore aujourd'hui prendre un avion de Paris pour aller à Nice, c'est insupportable", conclut l'artiste photographe.