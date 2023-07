Alençon. Biscuiterie, gastronomie et chambres d'hôtes : trois bonnes adresses du pays de la dentelle !

Boucler ses valises et venir visiter Alençon, c'est prendre la meilleure décision ! Ses chemins et ses lieux regorgent d'histoires passionnantes. Pays de la dentelle, la ville d'Alençon est le territoire parfait pour passer un séjour plus qu'agréable. La rédaction de Tendance Ouest a sélectionné trois adresses à ne pas rater lors de votre passage dans la cité des Ducs.

Des biscuits et un château

Pour ceux qui ont un petit creux, rendez-vous à l'Atelier du biscuit pour y prendre un thé tout en dégustant des gâteaux artisanaux. Située non loin de la basilique d'Alençon, la biscuiterie est parfaite pour prendre un petit café à l'heure du goûter. Toujours à Alençon, rendez-vous à La Suite pour dîner. Avec des plats haut de gamme, vous serez ravi de savourer un repas raffiné et de haute gastronomie avec des produits frais. Enfin, pour terminer votre journée, dormez aux Château des Requêtes, à Valframbert. Tel un prince dans sa demeure, vous pourrez vous reposer dans des chambres qui allient luxe et simplicité.