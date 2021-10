Le nouveau clip de Nas avec Amy Winehouse

Le clip montre Nas en habits de barman dans un bar branché. Des images de la chanteuse Amy Winehouse, décédée le 23 juillet 2011, sont projetées sur les murs de briques de ce bar. Le mannequin Brittany Dailey joue la séductrice, rôle très inspiré de la défunte chanteuse britannique.



Amy Winehouse a aussi collaboré avec ce pilier du rap US sur ce single très jazzy qui ravira les amateurs de soul.



Les clips officieux ont fleuri sur le net ces derniers jours, mais celui-ci est la version officielle de l'artiste, diffusée sur son compte YouTube via NasVevo.



Ce clip est issu de l'album Life Is Good de Nas, sorti en juillet dernier.