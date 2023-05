Normandie. Préfecture maritime, 210 ans : Tendance Ouest en direct d'un patrouilleur à Cherbourg

La préfecture de la Manche et de la mer du Nord célèbre en 2023 ses 210 ans et différentes animations sont organisées à Cherbourg. Par exemple, quai de France derrière la Cité de la mer, les visiteurs pourront découvrir vendredi 12 et samedi 13 mai plusieurs bateaux concourant aux missions de l'action de l'État en mer.

En direct du quai de France à Cherbourg

À l'occasion de cet anniversaire, Tendance Ouest proposera également une émission spéciale le vendredi matin de 6 heures à 9 heures depuis le Flamant, un patrouilleur de la Force d'action navale attaché au port militaire de Cherbourg chargé entre autres de surveiller le trafic maritime et de contrôler les pêches. Toutes les 30 minutes, la parole sera donnée à un des acteurs en mer comme le commandant du Flamant, un historien, un responsable de la gendarmerie maritime, le directeur du Cross Jobourg, ou encore le préfet maritime, l'Amiral Marc Véran.

Chaque demi-heure, de 7 heures à 9 heures, nous vous emmènerons aussi avec des plongeurs démineurs de la Manche en intervention à Portbail, et avec des sauveteurs en mer pour un exercice de sauvetage d'un kitesurfeur. Nous nous sommes aussi rendus au Sémaphore de La Hève près du Havre, et nous vous dirons tout sur l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50.