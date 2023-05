Normandie. La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord célèbre ses 210 ans

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord célèbre ses 210 ans. Deux événements ouverts au public sont organisés en mai à Cherbourg.

Des bateaux à découvrir quai de France

Différents navires concourant aux missions de l'Action de l'État en mer ouvrent exceptionnellement leurs portes aux visiteurs les vendredi 12, de 14 heures à 18 heures, et samedi 13 mai, de 10 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures quai de France (zone portuaire civile). Ils pourront aller à la rencontre des équipages et découvrir l'univers de ces bateaux d'intervention. La carte d'identité est obligatoire pour accéder au lieu.

Une exposition au Cercle Chantereyne

Une exposition de photos gratuite et intitulée "Interventions en mer" est proposée depuis le vendredi 5 mai et ce, jusqu'au jeudi 25 mai au Cercle militaire Chantereyne situé rue de l'Abbaye à Cherbourg. Le public pourra parcourir en photos les grandes opérations et les principales missions menées ces dernières années sous la responsabilité de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. "Les photos ont été prises par les reporters images de la Marine nationale, et permettent de témoigner de l'ampleur des évènements qui se déroulent en haute mer, souvent loin des yeux et méconnus du grand public", précise la préfecture maritime.

Tendance Ouest en émission spéciale

Par ailleurs, vendredi 12 mai, Tendance Ouest proposera une émission spéciale en direct de 6 heures à 9 heures depuis un patrouilleur de la Marine nationale. Toutes les 30 minutes, la parole sera donnée à un acteur de l'action de l'État en mer.