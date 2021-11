La Poste et ses offres mobiles

Dans un espace nouvelle génération situé sur la place des Emmurées, l’établissement de Saint-Sever propose depuis la semaine dernière des offres mobiles, sous la marque “La Poste Mobile”.

“Un virage à 180°”

“Notre objectif est de proposer des offres simples et claires à des prix ronds, c’est un virage à 180° pour moderniser l’image du service public”, explique Valérie Gouverneur, directrice d’établissement de la Poste Saint-Sever, considéré comme le plus gros bureau de Seine-Maritime. La fréquentation peut y atteindre 1000 personnes par jour. Ces offres accessibles à tous sont disponibles dans 14 autres établissements postaux de Haute-Normandie. En Seine-Maritime, de Rouen à Grand-Quevilly jusqu’au Havre, et dans l’Eure, de Vernon jusqu’a Bernay. Avec près de 2000 bureaux en France qui proposeront des offres mobile, la Poste devient un concurrent sérieux sur le marché de la téléphonie mobile.

Pratique. La Poste, Place des emmurées, Rouen. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.

Tel. 02 32 81 62 93