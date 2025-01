Rouen. La Ville recherche toujours un repreneur pour l'ancien salon de coiffure de la rue Lafayette

C'est la deuxième fois que la Ville de Rouen exerce son droit de préemption sur un commerce en vente. Dernier en date, un salon de coiffure de 78m² situé au 147 rue Lafayette en face de la place Saint-Sever, nommé Suzie Beauté. L'opération s'est faite le 2 février 2024 et la Ville recherche toujours un repreneur.

D'après le cahier des charges, "le local sera rétrocédé à un commerçant ou un artisan proposant d'autres types de produits ou services dans le but d'encourager la diversité commerciale du quartier, hors projet de restauration", précise la Ville, considérant que l'activité de coiffure est surreprésentée dans cette rue. Les potentiels acquéreurs du fonds de commerce ont jusqu'au 31 janvier pour se faire connaître et déposer leur dossier. Le montant de la cession du droit au bail a été établi à 9 000€ tandis que le loyer annuel est fixé à 21 130,80 euros.

Sauvegarde du commerce et de l'artisanat

Les quartiers Lafayette, Saint-Sever et Boulevard d'Orléans font d'ailleurs partie du "périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat" approuvé par le conseil municipal au nom de la diversité commerciale. La rue Lafayette, à elle seule, n'attire pas moins de 10 000 piétons par jour et profite du passage de trois lignes de bus dont deux lignes Fast à moins de 50m de l'enseigne.

En 2023, la Ville activait pour la première fois son droit de préemption commercial sur un ancien caviste de la place des Emmurés sur la rive gauche de Rouen. Le commerce a été repris depuis pour devenir une boulangerie. D'autres quartiers ont été inscrits dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat et pourraient donc faire l'objet d'une préemption commerciale de la part de la municipalité. C'est le cas du secteur Lombardie, Châtelet, et les Sapins sur les Hauts de Rouen, mais aussi les rues République, Alsace-Lorraine et Général Leclerc sur la rive droite.