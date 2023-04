Société. Prix des cigarettes, SMIC, chauffage...Ce qui change au 1er mai 

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs, prestations sociales à la hausse et rappel pour demander l'aide au chauffage au bois et pour les impôts : voici ce qui change au 1er mai 2023.

Le prix du tabac augmente à nouveau

C'est le moment de renouveler vos efforts pour arrêter de fumer : le tabac fait l'objet d'une nouvelle hausse des prix. Certains paquets de cigarette vont donc augmenter pour atteindre le prix moyen de 11 euros, déjà affiché pour certaines marques. Ainsi, le paquet de Lucky Strike augmente de 40 centimes, comme les Rothmans bleues, les Dunhill rouge Select ou encore les Winfield pour afficher 11 euros à la caisse. Un peu plus faible : une hausse de 30 centimes pour les paquets de 20 cigarettes Vogue Verte claire, Verte Crystal et Verte Ice, qui passent de 10,60 € à 10,90 €.

Le Smic augmente de 2,2 %

Elisabeth Borne l'avait annoncé en avril : le Smic augmente d'un peu plus de 2 %. Concrètement, le Smic atteindra donc 1 383 euros net, soit un gain mensuel de 30 euros. Les nouveaux montants du Smic sont les suivants :

• Smic net au 1er mai 2023 : 1 383,08 €

• Smic brut au 1er mai 2023 : 1 747,20 €

• Smic horaire net au 1er mai 2023 : 9,11 €

• Smic horaire brut au 1er mai 2023 : 11,52 €

Chauffage au bois : derniers jours pour demander l'aide exceptionnelle

Cette aide, qui va de 50 à 100 euros, permet d'adoucir la facture de ceux qui se chauffent au bois. Vous pouvez faire la demande sur le portail dédié jusqu'au 31 mai, en vous munissant de votre numéro fiscal et d'une facture d'achat de bois de moins de 18 mois, à votre nom.

Deux conditions pour en bénéficier : ne pas avoir bénéficié du chèque fioul et disposer d'un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 27 500 euros.

Les aides sociales et familiales en légère hausse

Conjointement à l'évolution des prix, les allocations familiales, la prime d'activité ou encore le RSA ont été revalorisés à 5,6 % pour tenter de pallier à l'inflation générale.

N'oubliez pas de déclarer vos revenus

La plateforme de déclaration de revenus a ouvert depuis le jeudi 13 avril.

• Lire aussi : Date limite, changements, erreurs à éviter… Cinq questions sur la déclaration de revenus

Pour la Normandie, les habitants du Calvados auront jusqu'au jeudi 25 mai 23 h 59, les habitants de l'Eure et de la Manche jusqu'au jeudi 1er juin à 23 h 59 et les habitants de l'Orne et de la Seine-Maritime jusqu'au jeudi 8 juin à 23 h 59. Ces dates sont valables pour la déclaration en ligne, obligatoire pour tous les foyers fiscaux.