Impôts. Date limite, changements, erreurs à éviter… Cinq questions sur la déclaration de revenus

Elle est le cauchemar des phobiques administratives : la période de déclaration de revenus est de retour, comme tous les ans au mois d'avril. Le service ouvre cette année le jeudi 13 avril, et jusqu'à différentes dates en fonction du département de résidence du contribuable.

• Suis-je obligé de déclarer mes revenus ?

Est tenue de déclarer ses revenus toute personne qui se trouve dans une de ces situations :

- Votre foyer ou votre lieu de séjour principal est en France.

- Votre activité professionnelle principale est en France.

- Vous avez eu 18 ans en 2022 et vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents.

- Vous avez en France le centre de vos intérêts économiques.

- Vous résidez à l'étranger mais vos revenus proviennent de source française.

• Quelle est la date limite pour déclarer mes impôts sur les revenus de 2022 ?

Pour la Normandie, les habitants du Calvados auront jusqu'au jeudi 25 mai 23 h 59, les habitants de l'Eure et de la Manche jusqu'au jeudi 1er juin à 23 h 59 et les habitants de l'Orne et de la Seine-Maritime jusqu'au jeudi 8 juin à 23 h 59. Ces dates sont valables pour la déclaration en ligne, obligatoire pour tous les foyers fiscaux.

Néanmoins si vous n'êtes pas en mesure de déclarer vos revenus par Internet ou que votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès à Internet, vous pouvez utiliser la déclaration papier.

La date limite de dépôt des déclarations papier est, elle, fixée au 22 mai 2023 à 23 h 59 (y compris pour les Français résidents à l'étranger), le cachet de La Poste faisant foi.

• Qu'est-ce qui change en 2023 ?

Plusieurs changements sont à noter cette année. Tout d'abord, le barème de l'impôt est revalorisé de 5,4 %. Concrètement, ça signifie que pour suivre l'inflation et pour que les ménages les plus modestes n'aient pas à payer d'impôt sur le revenu, les impôts baissent si les revenus du contribuable n'ont pas augmenté, eux aussi, de 5,4 %, comme l'explique l'UFC Que Choisir.

Le plafond des heures supplémentaires défiscalisées a été relevé : il passe de 5 000 à 7 500 euros net, et le restera puisque la mesure a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat en août dernier.

Autre nouveauté en 2023 : vous pouvez - avec l'accord de votre entreprise - convertir vos jours de RTT en rémunération, selon le ministère du Travail. Lorsqu'elles sont monétisées, ces RTT sont "rémunérées comme des heures supplémentaires", c'est-à-dire qu'elles sont exonérées d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 euros. Ne sont pas concernés les salariés qui ne sont pas au forfait jour, et qui ne disposent pas e compte épargne-temps (CET).

• Quelles sont les principales erreurs à éviter ?

Le ministère de l'Économie liste quelques-unes des erreurs les plus fréquentes : la déclaration inexacte de la pension alimentaire, le montant des frais de garde des jeunes enfants, le don aux associations (à déclarer, selon le type d'association, à des lignes différentes), les enfants à charge en cas de séparation ou de divorce, ou encore la case "parent isolé" à cocher.

• Puis-je corriger ma déclaration après envoi en cas d'erreur ?

"Vous pouvez corriger votre déclaration, après réception de votre avis d'impôt", indique le site des impôts (à partir du mois d'août, et jusqu'à la fin de l'année). Si la plupart des erreurs sont rectifiables en ligne, certains oublis, comme le changement de situation familiale demanderont impérativement un formulaire papier. Idem si vous avez déclaré vos revenus sur papier : il faudra envoyer un courrier aux services des impôts ou renvoyer une nouvelle déclaration.