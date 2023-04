Sud-Manche. Vacances : et si vous vous laissiez tenter par l'intérieur des terres ?

C'est la dernière ligne droite des vacances en Normandie pour les élèves. Le fait de profiter du lundi 1er mai, férié, est une chance supplémentaire pour les vacanciers. Pour les enfants de la zone C, avec les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, il reste encore une semaine. Dans la Manche, nombreux sont les vacanciers à choisir la côte et la mer, que ce soit à l'ouest ou à l'est du département. L'intérieur des terres a aussi ses fans. C'est le cas au village de gîtes Le Bel orient, à Saint-Laurent-de-Terregatte, dans le sud-Manche.

Sylviane, une Dijonnaise en vacances dans les terres du sud-Manche

Dans ce coin, il est possible de se balader le long de la Sélune et de découvrir une rivière qui a retrouvé son cours naturel, après l'arasement de deux barrages, celui de la Roche-qui-Boit et de Vézins. Il est aussi possible de s'arrêter à l'Autre Café, au bord de la rivière, juste à côté d'une ancienne retenue d'eau, disparue avec la destruction du barrage de la Roche-qui-Boit.

