Bonne table à Alençon. Une excellente cuisine française à La Dentelle

La brasserie La Dentelle, à Alençon, offre une trentaine de places en terrasse couverte et une salle d'une vingtaine de places à l'étage. Nous sommes accueillis par le patron Didier Prud'homme qui assure le service avec une employée, alors que sa compagne Khadija est en cuisine. Le couple est arrivé en 1999 après une quarantaine d'années passées à Paris et sur la côte normande. Didier Prud'homme est originaire de Villaines-la-Juhel, à une vingtaine de kilomètres de là, en Mayenne. Pour lui, cette aventure, "c'est le bouquet final, l'ultime étape avant la retraite".

Un large choix

Quand je m'installe, on me propose comme plat du jour des gambas grillées au riz noir façon risotto. Mais il y a aussi la carte, avec comme suggestion des asperges au saumon sauce mousseline et la formule menu à 19,50 € avec entrée et plat, ou plat et dessert. J'opte pour cette dernière qui propose soit un suprême de poulet, un confit de canard ou une dorade au four. Je choisis le poisson. Pour le dessert, j'ai le choix entre une crème brûlée, un tiramisu, ou un moelleux au caramel. C'est ce dernier qui me séduit.

Fait rare dans une brasserie, un amuse-bouche est offert, un velouté de chou-fleur vanillé, excellent avec d'abord une sensation sucrée due à la vanille et finalement le goût du chou-fleur qui se révèle. Puis arrive la dorade, servie avec une sauce à l'estragon et une purée de patates douces. La présentation est soignée, le plat est excellent. Quitte à légèrement dépasser mon budget de 20 €, je l'accompagne d'un verre de vin de mer, un Bordeaux blanc. L'appétissant moelleux au caramel est servi avec sa crème chantilly et une boule de glace. Dans cette brasserie de centre-ville, Didier et Khadija servent chaque midi une excellente cuisine française. Leur établissement fait aussi crêperie et le couple y crée souvent de l'animation. Ainsi, les 11 et 12 mai, ce sera les 48 heures d'une célèbre bière blonde belge.

Pratique. La Dentielle, 3-5 rue aux Sieurs, Alençon. Tél. 02 33 31 14 48