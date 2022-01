Le Stade Malherbe enclenche la vitesse supérieure

Sa sixième victoire en neuf journées de championnat lui permet de conforter sa première place au classement de Ligue 2. Les Caennais avaient promis de ne plus fournir de prestations semblables à celle réalisée face à Ajaccio le 21 septembre. Brouillons et peu inspirés, ils n'avaient dû leur salut qu'à une réussite évidente. Durant 45 minutes, ils ont réalisé sensiblement la même chose, vendredi 2 octobre. Mais la réussite avait changé de camp. Après une une minute trente de jeu, Henaini profitait de l'apathie caennaise pour ouvrir le score. « On avait décidé de prendre les choses en main, mais c'est Sedan qui l'a fait », regrette Franck Dumas. Obligé de courir après le score pour la première fois de la saison à domicile (Caen n'avait encore pas encaissé le moindre but chez lui), le Stade Malherbe s'engluait dans le piège sedanais. Faute d'imagination, de précision et de vitesse d'exécution, il ne parvenait pas à déstabiliser la tranquille défense adverse. Le schéma tactique plus offensif qu'à l'accoutumée n'y changeait rien. « Tout le monde voulait faire son Zorro ou tenter des choses qui ne servent à rien, reconnaît l'entraîneur caennais. La volonté était là mais nous étions tellement désorganisés que cela devenait n'importe quoi. »



Le constat nécessitait un sévère recadrage à la pause. Après la « bonne avoinée » infligée par Franck Dumas à ses joueurs, ceux-ci revenaient sur la pelouse transformés. Ils frôlaient l'égalisation dès le retour des vestiaires et imposaient enfin un rythme conforme à leur statut de leader. Barzola remettait son équipe sur de bons rails (55') puis Nivet donnait logiquement l'avantage aux siens (66'), avant que Toudic n'accroisse le score (76'). « Les joueurs ont à nouveau prouvé leur caractère, apprécie Franck Dumas. Mais j'aimerais bien qu'ils le démontrent sur 90 minutes ! » En effet, si les Caennais entendent retenir leur deuxième période, « parce que nous avons alors montré le vrai visage du Stade Malherbe », selon leur meilleur buteur, Julien Toudic, ils n'occultent pas les 45 premières minutes ratées. « C'est anormal avec les ambitions que nous avons de souffler le chaud et le froid de la sorte, reconnaît Franck Dumas. Cela prouve qu'il reste beaucoup de travail à accomplir. »



Au quart de la saison, Caen comptabilise un excellent total de 21 points qui le place en tête du classement. « Ce n'est pas mal mais le reste sera encore plus compliqué », prévoit Franck Dumas. Le reste commencera par un déplacement à Clermont le 16 octobre puisque la Ligue 2 fait relâche ce week-end.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire