Insolite. Quand des œuvres d'art sont retrouvées dans des endroits improbables

A Rouen, un immense triptyque du peintre Havrais Raoul Dufy a été retrouvé dans les années 1970, après avoir été caché pendant 17 ans… Par un autre tableau, le Martyre de sainte Agnès, de Joseph-Désiré Court dans les collections du Palais Chaillot à Paris. Il est aujourd'hui présenté au musée des Beaux-Arts de Rouen. Retour sur d'autres histoires de tableaux retrouvés.

Le tableau était dans le clocher

A l'été 2022, une habitante de Saint-Cornier-des-Landes dans l'Orne fait une curieuse découverte. Cette passionnée d'histoire religieuse a retrouvé un tableau du 18e siècle dans le clocher de l'église du village.

Il s'agit d'une huile sur toile de Jésus-Christ et de la Samaritaine, et, selon l'Association de sauvegarde de l'art français c'est une copie du tableau éponyme exposé actuellement au musée des Beaux-Arts de Caen. Après plus d'un siècle passé dans ce clocher froid et humide, tout l'enjeu est la restauration du tableau, en très mauvais état. Une cagnotte a été mise en place.

Le tableau représentant Jésus-Christ et la Samaritaine a été retrouvé dans le clocher d'une église. - Association La Sauvegarde de l'Art Français

Un Courbet relégué dans la réserve

Sacrée découverte au musée d'art et d'histoire de la ville de Granville : au début de l'année 2017, les équipes tombent sur un tableau représentant des montagnes bordant le lac Léman en Suisse. Ce tableau sera identifié quelques semaines après, le 1er mars 2017, et attribué au peintre impressionniste Gustave Courbet.

L'œuvre reposait, oubliée, dans les réserves du musée depuis la Seconde Guerre mondiale. Il avait été légué en 1892 à Granville avec deux autres toiles portant elles aussi la signature "Gustave Courbet" mais qui n'étaient, elles, pas de lui. Leur donateur était un certain Louis Boisnard qui les céda à la ville au décès de son frère, lieutenant de vaisseau granvillais.

Les dix toiles gisaient dans un tas de détritus

C'est une histoire insolite que rapportaient nos confrères de La Manche Libre en octobre dernier : à Hambye, dans la Manche, deux frères ont mis la main sur les toiles d'un peintre majeur mais oublié, Aimé Milcent, connu aussi sous le nom d'Adolphe Milcent. Jean-Marie et Stéphane Defoix étaient chargés de vider une maison à la sortie de la ville. En arrivant, ils découvrent une mer de détritus : la propriétaire de la maison, une femme âgée partie en maison de retraite était "sans doute atteinte du fameux syndrome de Diogène", qui conduit les personnes à accumuler sans rien jeter.

Stéphane Defoix, l'un des deux frères ayant retrouvé les dix toiles d'Aimé Milcent dans une maison à débarrasser.

"Le duo dont l'un, Jean-Marie, tient une brocante à Gavray est tombé sur un vrai trésor : dix toiles de maître d'un peintre réputé de la fin du XIXe, Aimé Milcent décédé après guerre. Outre les toiles de l'artiste, ils ont mis la main sur les archives personnelles du peintre (...)", retrace La Manche Libre. Après enquête, il s'avérait que le compagnon de la propriétaire était un ami de la famille du peintre. Les deux frères ont fait restaurer plusieurs des tableaux, dont certains sont disponibles à la vente dans la brocante de Jean Marie Defoix dans l'ancienne gare de Gavray (Manche).