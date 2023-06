[Photos] . A Rouen, un chef-d'œuvre du peintre Raoul Dufy caché par un autre tableau pendant 17 ans

L'œuvre du peintre havrais Raoul Dufy impressionne déjà par ses dimensions. Un triptyque de toiles de 3,50 mètres de haut et 4 mètres de large, soit 12 mètres en tout. Le Cours de la Seine, réalisé en 1936 et 1937, représente le fleuve depuis Paris jusqu'à la mer. "Sur le premier panneau, on retrouve Paris avec un certain nombre de marqueurs comme la tour Eiffel ou Notre-Dame-de-Paris", explique Florence Calame-Levert, conservateur en chef du patrimoine au musée des Beaux-Arts de Rouen. Au centre, la ville aux cent clochers avec sa cathédrale ou son pont transbordeur de l'époque. Sur le dernier panneau, Harfleur, Sainte-Adresse, Le Havre et la mer. Les plus observateurs reconnaîtront aussi Château-Gaillard, l'abbaye de Jumièges ou encore des scènes de la vie quotidienne normande.

De Rouen, on reconnaît notamment la cathédrale ou le pont transbordeur.

Une œuvre cachée à restaurer

Le triptyque réalisé dans la fin des années 30 n'a pas tout de suite été exposé et est même inachevé. Il a été redécouvert dans les années 70, quasi abandonné, dans les collections du palais de Chaillot à Paris. "En 1977, la conservation du musée de Chaillot et du musée des Beaux-Arts de Rouen décide de la présenter à Rouen", précise Florence Calame-Levert. Mais à la fin des années 2000, le grand espace du jardin des sculptures sera utilisé pour exposer une autre œuvre monumentale, désormais déposée, le Martyre de Sainte-Agnès de Court.

Désormais, le Dufy est à nouveau présenté et doit prochainement être restauré. Une restauration qui se fera en plusieurs phases dès le mois de juillet, en public, et qui doit encore en partie être financée. Un appel au mécénat est d'ailleurs lancé.

L'œuvre s'inscrit en tout cas dans la logique de la candidature de Rouen comme capitale européenne de la culture pour 2028, avec la Seine au cœur du projet porté par les différentes collectivités.