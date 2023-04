Croisière fluviale. Le premier paquebot de la saison 2023 est arrivé à Rouen

Le paquebot britannique Balmoral est arrivé sur le terminal croisières de Rouen, vendredi 7 avril, signant l'arrivée du premier paquebot maritime de la saison 2023 dans la capitale normande. Appartenant à la compagnie Fred Olsen Cruises, le navire de plus de 187 mètres de long et près de 30 mètres de largeur a une capacité de 1 300 passagers, principalement originaires du Royaume-Uni mais aussi du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Afrique du Sud.

Treize escales en 2023

L'office de tourisme de Rouen espère bien attirer tous ces voyageurs internationaux pour leur faire visiter la richesse patrimoniale, culturelle et gastronomique de la ville aux cent clochers. C'est tout l'enjeu de cette première escale de l'année 2023. "Rouen port maritime de Paris a pour objectif d'accueillir une trentaine de navires par an (à terme). Treize bateaux sont annoncés pour 2023, explique Christine de Cintré, présidente de Rouen Tourisme. Les croisières fluviales ou maritimes sont des secteurs touristiques en expansion, dont Rouen Tourisme a pris la pleine mesure."

• Lire aussi. [Enquête]. La croisière maritime, nouveau potentiel touristique pour Rouen

En quelques années, ce type de tourisme s'est, en effet, largement développé à Rouen à en croire les chiffres de l'office de tourisme, passant d'une seule escale en 2021 à 13 prévues cette année, puis 18 escomptées l'année prochaine. Parmi la dizaine de navires attendus sur le terminal croisières cette année, deux autres paquebots devraient faire leur arrivée en mai et en juillet, le Star Legend, yacht de la compagnie américaine Windstar Cruises, et le navire Ambition.