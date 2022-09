[Enquête]. La croisière maritime, nouveau potentiel touristique pour Rouen

Si la croisière amène potentiellement des centaines de touristes, tous ne vont pas pour autant visiter et consommer dans la ville. Florilège.

"Beaucoup ne visitent même pas Rouen." Jonathan Soudry, conseiller de séjour auprès de l'office de tourisme, a bien conscience de la tâche, lorsqu'une partie des 488 passagers de l'Amazara pursuit débarque dans la ville, jeudi 8 septembre. C'est lui qui est à l'accueil délocalisé de l'office de tourisme, au terminal croisière, ce jour-là. Dans un anglais ou un allemand parfait, il renseigne, appelle un taxi au besoin et distribue à tours de bras des plans de Rouen avec les principaux monuments à visiter. Il y tient aussi une petite boutique souvenirs de l'office de tourisme, avec 4 157 euros de chiffre d'affaires en 2019. L'article le plus vendu ? De petites tours Eiffel, témoins du travail à accomplir pour que Rouen soit considérée comme une destination à part entière.

"On veut voir le show sur la cathédrale"

Des visites par des guides de l'office débutent parfois du terminal croisière. Pas avec ce navire. "Les excursions ont été organisées à l'avance, avec d'autres opérateurs, par le croisiériste", détaille Jonathan Soudry. Effectivement, devant le terminal, pas moins de six cars de la compagnie locale Perrier assurent des navettes toutes les demi-heures vers le centre-ville. D'autres vont directement rouler vers Giverny (Eure) aux jardins de Monet, Fécamp pour voir la mer, ou pour faire un tour express des abbayes de Jumièges, Saint-Martin-de-Boscherville et Saint-Wandrille, en quatre heures chrono. Car les croisiéristes sont pressés. Ceux rencontrés, beaucoup originaires des États-Unis, le confessent aisément : ils n'ont jamais entendu parler de Rouen auparavant. "Nous allons passer la journée de demain à Paris, je rêve de voir le Louvre", sourit Yuko Royston, accompagnée de son mari Greg, en visite depuis la Californie. "Il y a des choses à voir à Rouen ?", interroge-t-elle sans conviction. Tom et Kelly Morris, Californiens également, attendent aussi impatiemment la visite vers Paris, mais vont quand même profiter de l'après-midi pour voir Rouen et y consommer. "On veut trouver une bonne bouteille de vin, un morceau de fromage et s'installer en terrasse comme le font les Parisiens !" Le French way of life, comme on dit… D'autres, comme John et Karen Petranik, ont tout même réservé par eux-mêmes une visite guidée de la ville, en attendant leur excursion vers Giverny le lendemain. "On veut voir le show sur la cathédrale ce soir", détaille Karen. Une preuve que certains marqueurs du tourisme rouennais, Cathédrale de lumières en tête, fonctionnent bien à l'export. Car la destination a indéniablement des atouts pour cette clientèle américaine, britannique ou allemande. "On parle cathédrale, on parle Monet, Jeanne d'Arc, Guillaume le Conquérant aussi et parfois des Vikings", détaille Jonathan Soudry. Lui le sait désormais. C'est aussi au moment de rembarquer que les échanges sont cruciaux. "Quand ils arrivent, leurs visites sont déjà prévues. Mais quand ils reviennent du centre-ville, ils ont beaucoup aimé et veulent revenir." C'est l'un des objectifs : déclencher un second séjour et capter cette clientèle. Car avec un panier moyen de 87,50 euros par croisiériste, restaurants et boutiques souvenirs ont tout à gagner à ce que Rouen suscite l'intérêt.