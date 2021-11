Seine-Maritime : lancement de la saison touristique

"Nous avons travaillé à affirmer une identité seino-maritime forte, pour démarquer notre département au sein de la région Normandie.", faisait remarquer Didier Marie, président du département de Seine-Maritime. "Nous avons également travaillé à mettre en place des outils d'informations qui permettent aux futurs visiteurs de trouver facilement et simplement le type de séjour qu'ils recherchent", remarque Jean-François Santais, directeur du CDT76. Un travail qui s'avère payant puisqu'en 2010, près de 9 millions de nuitées ont été prises en Seine-Maritime, soit une augmentation de 35% par rapport à 2005.

Un département promu par ses habitants

"Il reste toujours quelque chose à découvrir, même pour ceux qui vivent toute l'année ici", note Jean-Yves Merle, président du comité départemental de tourisme. Et ces découvertes se trouvent grandement facilités par la présence d'un portail Seine-Maritime, accessible sur smartphone. "La Seine-Maritime; c'est un festival d'images de la vie quotidienne, une richesse culturelle énorme, des paysages splendides et des monuments superbes. Et tous ces trésors, qui peut mieux les faire découvrir que les habitants ?" C'est de ce constat qu'est parti le concept Ambassadeur 76. Le but de l'opération est de leur faire découvrir plus en profondeur leur lieu de vie, pour qu'ils en deviennent les ambassadeurs éclairés. 9500 familles sont actuellement ambassadeurs 76 et sont ainsi acteurs du tourisme dans le département.

Le tourisme est en train de devenir un axe de développement fort pour la Seine Maritime. Comme le faisait remarquer Didier Marie, président du département de Seine Maritime. "Le tourisme n'est pas une activité secondaire. En effet près de 15000 emplois directs en Seine-Maritime, et 5000 indirects." La filière s'est considérablement développée depuis quelques années.