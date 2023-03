Granville. Lutter autrement contre les nuisances des goélands

Comment cohabiter avec les goélands argentés ? C'est la question que se posent les Villes côtières de la Manche comment Granville ou Cherbourg. Ce volatile quitte de plus en plus son habitat naturel pour s'installer avec les humains, ce qui entraîne de nombreuses nuisances.

Pour lutter contre, les municipalités ont longtemps choisi la stérilisation des œufs. Cette pratique a été interdite à Granville, le goéland argenté étant une espèce protégée. Pour lutter différemment contre ce problème, la mairie a lancé un plan, co-construit avec les habitants.

Une quinzaine d'actions sont recensées. "On va avoir des actions pour limiter les toits plats, car ils favorisent les goélands qui vont y nicher", explique par exemple Naomi Siméon, chargé d'action citoyenne au Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du Cotentin. Elle a participé à la conception du Plan goéland. La mairie va aussi mettre en place tout ce qui est possible, et légal, pour empêcher les goélands de s'installer.

Un autre pan du plan concerne la connaissance des oiseaux. "Proposer des solutions concrètes, c'est important, mais il y a aussi un aspect de regard sur les goélands. Plus on comprend comment fonctionne l'oiseau, plus on sait, par exemple, qu'il faut faire attention quand on a de la nourriture, qu'à la période de nidification, il va être un peu plus agressif, donc s'il vient vous piquer dessus, c'est un comportement d'effarouchement, donc il ne faut pas en avoir peur", assure Naomi Siméon.

Mieux connaître les volatiles devra permettre de mieux lutter contre les nuisances, sans pour autant les tuer ou empêcher leur reproduction. Par exemple, une meilleure gestion des déchets des restaurants pour éviter d'attirer les goélands.