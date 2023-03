Cherbourg-en-Cotentin. Prévention : la Ville veut empêcher la construction de nids de goélands

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin appelle les habitants à des actions de prévention pour lutter contre les nuisances et la nidification des goélands. Ces oiseaux peuvent en effet générer un sentiment d'insécurité auprès de la population de par leurs comportements, protecteurs, en période de ponte.

Des gestes simples à adopter

Alors qu'une campagne de stérilisation des œufs de goélands argentés sera mise en place au mois de mai sur les secteurs centre-ville et rue du Val-de-Saire, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin précise également que des gestes citoyens simples sont à adopter. Si le toit et/ou la cheminée des habitations sont accessibles en toute sécurité, il est possible de retirer la mousse, les brindilles et tous matériaux susceptibles d'être utilisés pour construire un nid.

"Cette action est possible jusqu'au début du mois d'avril. Une fois les goélands installés et le nid fait, il n'est plus possible d'intervenir", prévient Pierre-François Lejeune, adjoint en charge de la sécurité. Autre mesure, sortir ses poubelles aux horaires indiqués par la collecte est aussi essentiel afin d'éviter tout éventrement de sacs.

Pratique. Renseignements auprès de l'équipe communale d'hygiène de Cherbourg-en-Cotentin par téléphone au 02 33 08 26 63 ou par mail à ech@cherbourg.fr.