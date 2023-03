Normandie. Réouverture de la maison et des jardins Claude Monet à Giverny : tout ce qu'il faut savoir

Avec le Mont Saint-Michel, la Fondation Claude Monet de Giverny est l'un des lieux touristiques les plus visités de la Normandie. La réouverture de la maison et des jardins dédiés au peintre est aussi synonyme de l'arrivée des beaux jours.

L'histoire derrière la maison et les jardins Claude Monet

Claude Monet, peintre français considéré comme l'un des pères fondateurs de l'impressionnisme a emménagé dans cette maison en 1883. Il l'a transformée au fil des années en un paysage floral impressionnant, "inspiration de nombre de ses plus grands chefs-d'œuvre", s'enthousiasme la Fondation Monet. Il faut s'imaginer l'ambiance qui devait y régner à l'époque, entre le quotidien de la famille et de leurs huit enfants, et les allées et venues des amis du peintre venus de Paris. Les ateliers, les appartements privés et la cuisine valent à eux seuls le détour et, forcément, plusieurs tableaux du peintre y sont exposés.

Claude Monet a 43 ans lorsqu'il emménage dans cette maison, dans laquelle il habitera le reste de sa vie, y retournant chaque fois entre ses voyages, toujours inspiré par ses jardins hauts en couleur. Cette maison de Giverny lui permet d'allier ses deux passions de toujours : la peinture et le jardinage.

Les jardins de Claude Monet

Autour de la maison, les visiteurs peuvent déambuler dans deux jardins, éternelles sources d'inspiration et de travail du peintre : le premier, le Clos Normand est le fruit d'un travail acharné de plusieurs années du "peintre-jardinier" pour le perfectionner. Perspectives, contrastes de couleurs et zones d'ombre : tout y a été minutieusement pensé.

La deuxième partie est un jardin d'inspiration japonaise, le Jardin d'Eau de l'autre côté de la route où poussent les célèbres nymphéas. Il reflète la fascination de Monet pour les jeux de lumières et les reflets des nuages sur l'eau, qu'on retrouve dans plusieurs de ses peintures. "L'atmosphère orientale est restituée par le choix de végétaux tels que les bambous, les ginkgo biloba, les érables, les pivoines arbustives du Japon, les lis et les saules pleureurs", détaille la Fondation Monet.

Préparer sa venue

Au cours de sa réouverture à la suite de l'épidémie de Covid en 2020, la Fondation Claude Monet avait mis en place un système de vente en ligne obligatoire. La réservation sur Internet est toujours "recommandée les week-ends et jours fériés", explique la Fondation sur son site internet.

Pratique Tous les jours de 9 h 30 à 18 heures, dernière admission à 17 h 30. Du 1er avril au 1er novembre 2023. Réservations et tarifs : https://fondation-monet.com/