Prendre un enfant par la main...

Ces enfants âgés de 4 à 18 ans, toujours en quête d’attention et de liens affectifs sont placés en famille d’accueil ou en maison pour enfant. “Ces enfants souhaitent connaître un milieu de vie familial et avoir quelqu’un qui se préoccupe d’eux et de leur avenir”, explique Pascale Lemare, responsable du service adoption et parrainage de l’aide sociale à l’enfance. Cette démarche bénévole permet l’épanouissement des enfants mais comble aussi un besoin affectif des parrains et marraines. Après la rencontre des potentiels parrains avec une éducatrice et un psychologue, les demandes des candidats sont examinées en même temps que les profils des enfants pour correspondre au mieux. “Nous faisons très attention à respecter les voeux des personnes pour que la relation entre l’enfant et le parrain se passe le mieux possible”, ajoute Pascale Lemare. Au total, 35 enfants sont parrainés par des familles, mais le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime est ouvert à toute candidature pour devenir parrain.